Mitchell impulsa 3 y rompe el empate en la décima en el triunfo de Cerveceros 7-5 sobre Marlins

Garrett Mitchell se fue de 4-2 con tres carreras impulsadas, incluido un doble de dos carreras en la décima entrada, y los Cerveceros de Milwaukee vencieron 7-5 a los Marlins de Miami el viernes por la noche.

Calvin Faucher (1-2), de Miami, entró en un juego empatado 4-4 en la décima y dio base por bolas al dominicano Gary Sánchez con Brice Turang en segunda. Jake Bauers conectó un sencillo para llenar las bases.

El venezolano Luis Rengifo llegó a primera por un error de tiro del segunda base Xavier Edwards, lo que permitió que Turang anotara. Mitchell siguió con su doble.

Los Marlins anotaron una carrera en la parte baja de la décima cuando Jakob Marsee llegó al plato por un lanzamiento descontrolado de Trevor Megill, quien se asentó y consiguió su cuarto salvamento.

Coleman Crow, quien debutó en el montículo con los Cerveceros, realizó 77 lanzamientos en 5 entradas y un tercio. Ponchó a cuatro, permitió dos carreras limpias y otorgó una base por bolas.

El derecho tenía marca de 2-0 con efectividad de 4,07 en dos aperturas con el equipo afiliado Triple-A de los Cerveceros en Nashville. Se perdió parte de la temporada 2023 y toda la de 2024 tras someterse a una cirugía Tommy John.

El dominicano Otto López, de Miami, conectó un triple al jardín central en la cuarta y anotó con un elevado de sacrificio de Owen Caissie. Lopez pegó un jonrón de dos carreras en la sexta para acercar a Miami 4-3, y Agustín Ramírez, también de República Dominicana, conectó un doble en la octava para empatar el juego a cuatro.

El dominicano Abner Uribe (1-0) lanzó la novena.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes