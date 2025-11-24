Mitchell anota 37 y lidera el tercer cuarto en victoria de Cavaliers 120-105 sobre Clippers

Donovan Mitchell anotó 37 puntos y se hizo cargo cuando el juego se puso reñido, liderando el domingo por la noche a los Cavaliers de Cleveland a una victoria de 120-105 sobre Los Angeles Clippers.

Mitchell ayudó a los Cavs a despegarse con una ráfaga de jugadas al final del tercer cuarto. Terminó con cinco triples, ocho rebotes y seis asistencias.

Evan Mobley tuvo 18 puntos y diez rebotes y De'Andre Hunter anotó 17 puntos mientras Cleveland cerraba una serie de seis partidos en casa con un récord de 4-2.

Ivica Zubac lideró a los Clippers con 33 puntos —a dos de su récord personal— y 18 rebotes.

James Harden, quien había establecido un récord de franquicia con 55 puntos para Los Angeles en una victoria en Charlotte el sábado, falló los ocho tiros de tres puntos y terminó con 19 puntos.

Kawhi Leonard anotó 20 puntos en su regreso a la alineación de los Clippers después de perderse diez juegos por un esguince en el tobillo derecho. LA tuvo un récord de 2-ocho mientras Leonard estuvo fuera.

Los Angeles redujo un déficit de 13 puntos a uno en el tercer cuarto.

Cleveland ha utilizado diez alineaciones titulares diferentes mientras combate las lesiones.

