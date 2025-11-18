Mitchell anota 37 puntos y lidera a Cavaliers en victoria sobre Bucks; Antetokounmpo sale lesionado

Donovan Mitchell anotó 37 puntos y los Cavaliers de Cleveland remontaron para lograr una victoria de 118-106 sobre los Bucks de Milwaukee, quienes vieron al alero All-Star Giannis Antetokounmpo abandonar el partido del lunes por la noche debido a una lesión.

Antetokounmpo se dirigió inmediatamente al vestuario con 3:03 restantes en el segundo cuarto y no regresó debido a una distensión en la ingle izquierda. El veterano de 14 años llegó al juego empatado en el segundo lugar de la liga y liderando la Conferencia Este en anotaciones con 32,6 puntos por partido.

El coach Doc Rivers dijo que habría más pruebas para Antetokounmpo el martes.

Antetokounmpo fue listado como probable en el informe de lesiones debido a una tendinopatía rotuliana en la rodilla izquierda, pero terminó con 14 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias en 13 minutos.

Mitchell, segundo en la Conferencia Este en anotaciones con 30,4 puntos por partido, tuvo 25 unidades en la primera mitad. Es la quinta vez esta temporada que ha tenido al menos 35 tantos en un juego.

Sam Merrill agregó 20 puntos, incluidos seis triples, para los Cavaliers, quienes han ganado tres de sus últimos cuatro. Merrill tuvo 11 unidades en los últimos 12 minutos mientras Cleveland tomaba el control.

Los Bucks, que han perdido tres de cuatro, tuvieron siete jugadores con cifras de doble dígito. Ryan Rollins lideró con 22 puntos y Myles Turner agregó 15.

