Giannis Antetokounmpo de los Bucks sale del juego contra Cavaliers por lesión en la ingle izquierda

El alero All-Star de los Bucks de Milwaukee Giannis Antetokounmpo abandonó el partido contra los Cavaliers de Cleveland el lunes durante el segundo cuarto debido a una distensión en la ingle izquierda.

Antetokounmpo, quien llegó al lunes empatado en el segundo lugar de la liga en anotaciones con 32,6 puntos por partido, había registrado 14 puntos y había acertado seis de diez tiros de campo en 13 minutos, con cinco rebotes y cuatro asistencias. Era probable que jugara en el partido debido a una tendinopatía rotuliana en la rodilla izquierda.

Está a 57 puntos de convertirse en el jugador número 42 en la historia de la liga en alcanzar los 21.000 puntos en su carrera.

