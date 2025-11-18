Stay up to date with notifications from The Independent

Giannis Antetokounmpo de los Bucks sale del juego contra Cavaliers por lesión en la ingle izquierda

AP Noticias
Lunes, 17 de noviembre de 2025 21:09 EST
BUCKS-ANTETOKOUNMPO
BUCKS-ANTETOKOUNMPO (AP)

El alero All-Star de los Bucks de Milwaukee Giannis Antetokounmpo abandonó el partido contra los Cavaliers de Cleveland el lunes durante el segundo cuarto debido a una distensión en la ingle izquierda.

Antetokounmpo, quien llegó al lunes empatado en el segundo lugar de la liga en anotaciones con 32,6 puntos por partido, había registrado 14 puntos y había acertado seis de diez tiros de campo en 13 minutos, con cinco rebotes y cuatro asistencias. Era probable que jugara en el partido debido a una tendinopatía rotuliana en la rodilla izquierda.

Está a 57 puntos de convertirse en el jugador número 42 en la historia de la liga en alcanzar los 21.000 puntos en su carrera.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

