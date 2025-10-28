Stay up to date with notifications from The Independent

Mitchell anota 35 puntos y los Cavaliers vencen 116-95 a los Pistons para hilvanar tres triunfos

AP Noticias
Lunes, 27 de octubre de 2025 22:30 EDT
CAVALIERS-PISTONS
CAVALIERS-PISTONS (AP)

Donovan Mitchell anotó 35 puntos en solo 29 minutos, y los Cavaliers de Cleveland vencieron 116-95 a los Pistons de Detroit la noche del lunes para su tercera victoria consecutiva.

Los Cavaliers tuvieron una racha de 14-0 en el segundo cuarto que convirtió una ventaja de siete puntos en una de 43-26, y una bandeja de Mitchell hizo que el marcador fuera 63-41 al descanso. Anotó 14 más en el tercer cuarto y se retiró poco después de que su canasta pusiera el marcador en 108-73 con 7:07 restantes.

Mitchell acertó 13 de 18 desde el campo, incluyendo dos de cuatro triples, y acabó siete de ocho desde la línea de tiros libres. Jarrett Allen añadió 20 unidades y siete rebotes para los Cavaliers, mientras que Evan Mobley terminó con 15 tantos, 11 rebotes y cinco asistencias.

Cleveland venció a Detroit por 13ra vez en los últimos 14 encuentros.

Cade Cunningham terminó con 12 puntos para los Pistons, pero solo atinó tres de 14 y cometió cinco de las 25 pérdidas de balón. Ron Holland II y Tolu Smith añadieron 11 unidades cada uno.

Los Pistons habían ganado dos seguidos después de una derrota en el inicio de la temporada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

