Misiorowski sigue su impulso por el Cy Young en triunfo 6-4 de Cerveceros sobre Cardenales

Jacob Misiorowski permitió dos hits en 5 1/3 entradas sin permitir carreras para coronar su brillante temporada, mientras los Cerveceros de Milwaukee derrotaron el domingo 6-4 a los Cardenales de San Luis.

Los Cerveceros mejoraron a 103-59 y cerraron la temporada regular con cinco victorias consecutivas, igualando su racha más larga de la campaña. Las 103 victorias de Milwaukee rompieron el récord de la franquicia que habían establecido un año antes, cuando terminaron 97-65.

Los Cardenales cerraron una cuarta temporada consecutiva sin playoffs con marca de 77-85, un juego peor que el cierre de los San Luis el año pasado.

Misiorowski (16-5) ponchó a cinco y dio dos bases por bolas, y mejoró su efectividad a 1,80, la mejor de las Grandes Ligas. También lidera las Grandes Ligas con 252 ponches.

Milwaukee le dio a Misiorowski una ventaja temprana de 3-0 cuando el abridor de los Cardenales, Andre Pallante, permitió sencillos a seis de los primeros siete bateadores que enfrentó. El venezolano Jackson Chourio, Brice Turang y Christian Yelich conectaron cada uno un sencillo impulsor.

El hit dentro del cuadro de Turang llevó al plato a Jake Bauers para su carrera impulsada número 100 de la temporada.

El receptor dominicano Gary Sánchez conectó un jonrón de dos carreras en la tercera entrada y Chourio añadió un sencillo impulsor con dos outs en la cuarta para ampliar la ventaja a 6-0.

San Luis anotó sus cuatro carreras en la octava entrada ante Chad Patrick.

Shane Drohan retiró a los bateadores en orden en la novena para apuntarse su segundo salvamento.

Pallante (12-9) permitió seis carreras y 10 hits en cinco entradas. ___

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