Mirassol se estrena en Copa Libertadores con victoria 1-0 ante Lanús

Con un gol de Joao Victor, Mirassol venció el miércoles 1-0 a Lanús en el partido que marcó el debut del club en la Copa Libertadores.

El equipo brasileño logró su primer tanto internacional en toda su historia con un remate de cabeza del zaguero Joao Victor a los 60 minutos tras un saque de esquina lanzado por Reinaldo.

En el comienzo de la segunda parte, Mirassol había batido de forma similar al arquero Nahuel Losada, pero el gol fue anulado porque el córner de Reinaldo salió desviado por la línea de fondo antes del remate de Neto Moura.

El conjunto del estado de Sao Paulo cortó el dominio que había impuesto Lanús contra rivales brasileños en torneos continentales. El Granate le ganó a Atlético Mineiro la final de la Copa Sudamericana de 2025 y al Flamengo en el Maracaná en febrero por la Recopa.

Lanús, que regresó a la máxima cita del continente nueve años después, terminó con 10 jugadores luego de la expulsión del lateral Tomás Guidara a los 89 minutos por una falta con fuerza excesiva contra Negueba.

Mirassol comparte el liderato del Grupo G con Liga de Quito, que en el inicio de la fase de grupos derrotó el martes 1-0 a Always Ready.

En Chile, Coquimbo Unido rescató un empate 1-1 ante Nacional.

El elenco uruguayo, tricampeón de la competición, se adelantó a los 22 minutos con un cabezazo del central Sebastián Coates tras un córner de Nicolás Lodeiro.

Coquimbo, que había llevado la iniciativa en el segundo tiempo, encontró la igualada en el descuento a través de Manuel Fernández, que aprovechó un rebote del portero Ignacio Suárez.

Más tarde se jugaban los partidos Independiente Medellín–Estudiantes de La Plata, Cusco–Flamengo, Junior–Palmeiras y Sporting Cristal–Cerro Porteño.

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