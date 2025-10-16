Miller abrirá el 5to juego de la Serie de Campeonato por los Marineros y Woo estará en el bullpen

El lanzador derecho de los Marineros de Seattle Bryce Miller será el abridor del quinto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana el viernes contra los Azulejos de Toronto, mientras que Bryan Woo, elegido al Juego de Estrellas, estará disponible desde el bullpen.

“Obviamente, lanzó bien contra Toronto en el primer juego y estamos ansiosos por darle la pelota mañana”, señaló el jueves el manager de Seattle, Dan Wilson.

Miller, de 27 años, tuvo un récord de 4-6 con una efectividad de 5.68 durante la temporada regular, limitado 18 aperturas, el número mínimo en su carrera, debido a un par de períodos en la lista de lesionados, por una inflamación en el codo derecho. Ganó el primer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana el domingo en Toronto con seis entradas de una carrera, y tiene una efectividad de 2.61 en la postemporada tras dos salidas.

Woo, derecho de 25 años, tuvo su mejor temporada con un récord de 15-7 y una efectividad de 2.94 en 30 aperturas, dejando su aparición más reciente el 19 de septiembre después de cinco entradas debido a una distensión pectoral. Fue dejado fuera del roster de la serie eivisional contra Detroit.

“Solo sé que estoy listo para entrar al juego, y la última casilla por marcar es que me llamen”, comentó el martes Woo.

Woo lideró a los Mariners en victorias, entradas (186 2/3) y ponches (198), y su efectividad fue la mejor entre los abridores calificados de Seattle.

“Está en un buen lugar. Se siente bien. Creo que en este punto es donde lo veremos, saliendo del bullpen”, añadió Wilson.

Woo no ha hecho una aparición como relevista, aparte de un Juego de Estrellas, desde el 11 de abril de 2021, en su última salida para Cal Poly.

“Esta es la época del año en la que pides a las personas que hagan cosas con las que no están tan cómodas o que no han hecho tanto. Pero tiene a una gran cantidad de personas que lo ayudarán. (Luis Castillo), Logan Gilbert lo hicieron recientemente. Pueden ayudar. Así que creo que estará en buena forma y, nuevamente, creo que está emocionado de volver a lanzar", consideró Wilson.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes