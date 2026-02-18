Mikaela Shiffrin arrasa en el eslalon femenino y rompe sequía olímpica de 8 años

La turbulenta trayectoria olímpica de 12 años de Mikaela Shiffrin cerró el círculo cuando el miércoles conquistó el eslalon por un sideral margen de 1,50 segundos para poner fin a su larga sequía de medallas en los Juegos de Invierno.

Shiffrin completó dos mangas dominantes en condiciones espléndidas, en medio de los picos escarpados de los Dolomitas, para demostrar una vez más por qué muchos consideran a la estadounidense como la mejor esquiadora alpina de todos los tiempos.

Fue el tercer mayor margen de victoria en un eslalon olímpico femenino, la prueba que ganó siendo una adolescent en Sochi en 2014 para establecer su condición de estrella del esquí.

Doce años después, volvió a responder en su carrera favorita y las emociones afloraron en el área de meta después de que la abrazaran la campeona mundial suiza Camille Rast, que se levó la plata, y la suecaAnna Swenn Larsson, dueña del bronce.

Shiffrin, de 30 años, levantó los puños hacia el público y luego luchó por contener las lágrimas cuando se acercó a su madre y entrenadora, Eileen, para un largo abrazo al costado.

Shiffrin comentó que fue “realmente difícil de entender y asimilar” su victoria.

“Quizá recién hoy me di cuenta de lo que pasó en Sochi. Es una locura”, agregó.

Para Shiffrin, quizá también fue una liberación de toda la presión tras no ganar una medalla olímpica desde que sumó un oro y una plata a su colección en Pyeongchang en 2018.

Una pesadilla de 0 de 6 en Beijing fue seguida este año en Cortina d’Ampezzo por un undécimo puesto en el eslalon gigante y un cuarto lugar junto a Breezy Johnson en la combinada por equipos, en la que Shiffrin quedó 15 en el eslalon.

Eso ya quedó en el pasado.

Shiffrin colecciona un gran total tres oros y una plata en los Juegos Olímpicos, que se suman a su récord total de victorias en la Copa del Mundo: son 108 y contando, incluidas 71 en eslalon.

