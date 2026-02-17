Italia da la sorpresa en persecución por equipos y logra su primer oro desde 2006

El equipo masculino italiano de patinaje de velocidad ha vuelto a la cúspide en la persecución por equipos.

Davide Ghiotto, Andrea Giovannini y Michele Malfatti superaron el martes al equipo de Estados Unidos, conformado por Casey Dawson, Emery Lehman y Ethan Cepuran, poseedores del récord mundial, por 4 segundos y medio para atrapar la medalla de oro de la persecución por equipos masculina en el patinaje de velocidad de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

Impulsados por los estruendosos vítores del público local en Milán, los italianos terminaron con un tiempo de 3 minutos y 39.20 segundos para darle a su país su primer título olímpico en esta prueba desde los Juegos de Turín 2006.

Estados Unidos comenzó bien la final y lideró en las primeras etapas. Pero los italianos se lanzaron al ataque en las vueltas finales, ampliando su ventaja. Cuando acabó Ghiotto, Giovannini y Malfatti levantaron los brazos y apretaron los puños. En el lado opuesto de la pista, los medallistas de plata Dawson, Lehman y Cepuran se inclinaron hacia adelante, con las manos en las rodillas.

Canadá consiguió su segundo título consecutivo en unos Juegos de Invierno en la persecución por equipos femenina cuando Ivanie Blondin, Valerie Maltais e Isabelle Weidemann —las mismas que ganaron el oro hace cuatro años en Beijing— terminaron en 2:55.81, casi un segundo completo por delante de las subcampeonas de Países Bajos.

Nieve aplaza el slopestyle femenino de snowboard

La final olímpica de slopestyle femenino de snowboard fue retirada del programa del martes debido a una fuerte tormenta de nieve en Livigno.

La final de slopestyle estaba programada para comenzar a la 1 de la tarde, hora local, pero los organizadores informaron que fue cancelada. No se ha anunciado una nueva fecha para la final.

Esto retrasa el intento de la neozelandesa Zoi Sadowski-Synnott de repetir el título. Se clasificó primera el domingo, una ronda inicial que se adelantó un día por las tormentas que se aproximaban

Remate tardío impulsa a Francia al oro en el relevo de biatlón

Francia pasó del último lugar en el primer relevo a estar primera en la vuelta final para asegurar la primera medalla olímpica de oro del país en el relevo masculino de biatlón.

Eric Perrot, el campeón de la Copa del Mundo que se encargó del último relevo para Francia, falló dos disparos en su última tanda de tiro de pie y tenía apenas siete segundos de ventaja sobre el noruego Vetle Sjaastad Christiansen cuando salieron hacia unas pistas de esquí cubiertas de nieve recién caída.

Perrot se mantuvo por delante de Christiansen y llevó a su equipo, integrado por Fabien Claude, Emilien Jacquelin y Quentin Fillon Maillet, a cruzar la meta en primer lugar, con un tiempo de 1 hora, 19 minutos y 55.2 segundos.

Suecia se quedó con el bronce.

Oftebro logra segundo oro en combinada nórdica

El noruego Jens Luraas Oftebro ganó su segunda medalla de oro en combinada nórdica en una semana, al imponerse en el salto de esquí en trampolín grande y la carrera de esquí de fondo de 10 kilómetros. El austriaco Johannes Lamparter obtuvo su segunda plata en Italia y el finlandés Ilkka Herola ganó el bronce.

La prueba comienza con un único salto de esquí por la mañana, en el que se calculan puntos por distancia y estilo para crear una ventaja de tiempo para el mejor saltador. El resto del grupo inicia la carrera de esquí de fondo detrás del líder según la clasificación obtenida en el salto.

Oftebro, que la semana pasada terminó en lo más alto del podio en la prueba de trampolín normal, arrancó 22 segundos por detrás, en el quinto lugar. Herola comenzó 32 segundos atrás, en el séptimo puesto.

Apoyo y protesta en la combinada nórdica

La esquiadora estadounidese Annika Malacinski asistió a la combinada nórdica en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina el martes para animar a su hermano menor, Niklas. También fue a protestar.

La combinada nórdica —salto de esquí y esquí de fondo en una sola disciplina— sigue siendo el único deporte olímpico de invierno que no incluye a mujeres, aunque las mujeres compiten en el circuito de la Copa del Mundo y en campeonatos mundiales.

“Es desgarrador, de verdad lo es”, le comentó Annika a The Associated Press mientras estaba envuelta en un abrigo largo rosa y blanco, antes de tomar asiento en las gradas.

