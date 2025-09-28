Mihailovic anota, Johnson ataja tiros de Messi y Toronto iguala 1-1 con Inter Miami

Djordje Mihailovic anotó a los 60 minutos, el arquero Sean Johnson lució en un puñado de atajadas ante remates de Lionel Messi y Toronto FC igualó el sábado 1-1 ante el Inter Miami.

Fue el séptimo empate consecutivo por parte del conjunto canadiense, que ha concedido sólo seis goles durante ese tramo.

Toronto no ha ganado en sus últimos nueve partidos, de los que ha empatado dos. Su última victoria se remonta al 16 de julio.

Miami, que aseguró un lugar en los playoffs a mitad de semana, llegó al partido con 28 puntos por encima de Toronto en la Conferencia Este. Ahora tiene el doble, 56 contra 28.

El argentino Tadeo Allende anotó en el descuento de la primera mitad por Miami, que había marcado diez goles en sus tres victorias anteriores. El centro del español Jordi Alba pasó justo por encima de Kosi Thompson y Allende lo cabeceó para su noveno gol.

Mihailovic igualó por Toronto. Richie Laryea alcanzó un pase de Jonathan Osorio antes de que saliera del campo y envió el balón de regreso al área para que un Mihailovic desmarcado lo empujara, consiguiendo su décimo gol de la temporada.

El portero de Toronto, Sean Johnson, hizo una buena parada ante un derechazo de Messi a los 29. Johnson atajó de nuevo un remate del astro argentino a los 44.

Hubo dos grandes intervenciones más en la segunda mitad, incluyendo una que apagó un tiro libre de Messi desde el borde del área.

El partido del sábado atrajo a 28.855 espectadores con boleto pagado. Fue el primer lleno total de la temporada en el estadio de Toronto.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.