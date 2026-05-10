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Miguel Vargas conecta 2 jonrones y Medias Blancas vencen a Luis Castillo y Marineros por 6-1

Jay Cohen
MARINEROS-MEDIAS BLANCAS
MARINEROS-MEDIAS BLANCAS (AP)

Miguel Vargas conectó dos jonrones e impulsó tres carreras por los Medias Blancas de Chicago, quienes vencieron el sábado a Luis Castillo y a los Marineros de Seattle por 6-1.

Colson Montgomery también se voló la barda por Chicago, que había perdido tres duelos seguidos y cuatro de cinco en total. Anthony Kay (2-1) lanzó cinco entradas, en las que permitió una carrera.

Los Medias Blancas mejoraron a un registro de 18-21 en la temporada. El año pasado tenían marca de 11-28 tras 39 juegos.

El dominicano Julio Rodríguez aportó dos de los cuatro hits de Seattle. Los Marineros habían ganado tres de cuatro, incluida una victoria por 12-8 el viernes, en el primer juego de la serie.

Castillo (0-4) permitió cuatro carreras y cinco hits en cuatro entradas, para sufrir su tercera derrota consecutiva. El derecho dominicano ponchó a seis y no dio bases por bolas.

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El cubano Vargas pegó un jonrón de dos carreras ante Castillo en la tercera y un cuadrangular solitario frente al zurdo Josh Simpson en la quinta. Suma nueve jonrones esta temporada, después de establecer una marca personal con 16 el año pasado.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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