Desliza al siguiente artículo

Middleton se muestra explosivo en el 4to periodo y Mavs vencen a Grizzlies para cortar mala racha

MAVERICKS GRIZZLIES (AP)

Khris Middleton logró la mejor cifra de su temporada con 35 puntos, incluidos 22 en el cuarto periodo, y los Mavericks de Dallas rompieron una racha de ocho derrotas al doblegar el jueves 120-112 a los Grizzlies de Memphis.

Daniel Gafford sumó 22 puntos, su mejor marca de la campaña. Max Christie y Cooper Flagg aportaron 13 cada uno por Dallas.

Middleton acertó 10 de 17 disparos en el partido, incluidos 8 de 10 desde la línea de 3 puntos. Gafford añadió 14 rebotes.

Jaylen Wells encabezó a Memphis con 23 puntos y GG Jackson terminó con 20. Javon Small registró 19 unidades y nueve asistencias.

Taylor Hendricks contabilizó 17 puntos y 10 rebotes.

Los Mavericks, que llegaron a tener ventaja de 20 tantos en la primera mitad, fueron superados 30-21 en el tercer cuarto y apenas ganaban por 86-84 al entrar al periodo final. Middleton anotó los primeros 11 puntos de Dallas en el cuarto para volver a ampliar la ventaja a dos dígitos y terminó con el cuarto de mayor anotación de su carrera.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

