México cierra con empate 1-1 ante Bélgica sus compromisos de fogueo para el Mundial

México se puso en ventaja pero se tuvo que conformar con empate 1-1 ante Bélgica el martes, para poner fin a los compromisos de la Fecha FIFA rumbo al Mundial del que será coanfitrión, con un par de igualadas ante rivales europeos.

Jorge Sánchez puso adelante al Tri en el Soldier Field después de encontrarse un centro de tiro de esquina que no fue rechazado por la zaga, para mandar la pelota a segundo poste y remecer las redes a los 19 minutos.

Dodi Lukebakio emparejó apenas unos segundos después de iniciando el complemento con un soberbio remate de zurda, cruzado desde el balcón del área que superó el lance del arquero Raúl Rangel.

La selección mexicana concluye este parón de partidos internacionales con un par de empates, luego de que el sábado rescató un 0-0 ante Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca, inmueble que en 72 días albergará por tercera ocasión en la historia una inauguración mundialista con el duelo del Tri ante Sudáfrica.

Bélgica volverá a Europa con buenas sensaciones tras un saldo de un triunfo por goleada de 5-2 ante Estados Unidos el fin de semana y este empate; ambos duelos ante dos de los tres organizadores de la justa mundialista junto con Canadá.

El extremo de origen colombiano Julián Quiñones fue el más destacado de los elementos mexicanos al ataque después de generar con sus botines las opciones más peligrosas antes de que Sánchez abriera el marcador.

Los “Diablos Rojos” fueron bien contenidos por los tricolores y su única opción de gol encontró las redes con ese soberbio disparo a media altura de Lukebakio. El extremo belga que juega con el Benfica de Portugal, cerró esta Fecha FIFA con tres dianas luego las últimas dos de su factoría que marcó su equipo ante Estados Unidos.

Para el equipo de Javier Aguirre quedan tres compromisos más de preparación antes de presentarse en la inauguración del Mundial. Primero se medirá en Puebla ante Ghana (22 de mayo), viajará a California para enfrentarse a Australia (30 de mayo) y cerrará su preparación en Toluca ante Serbia (4 de junio).

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