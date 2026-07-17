El comisionado de la MLS dice que el ascenso y descenso no tiene sentido por ahora en su liga

El comisionado de la MLS, Don Garber, no descarta adoptar el descenso y el ascenso, pero afirma que por ahora no tiene sentido para la liga.

Garber, quien habló el jueves en un evento de la liga en Nueva York, señaló que nuevos estadios como el Etihad Park del New York City FC están entre las inversiones que vuelven irrazonables el ascenso y el descenso para los propietarios de la liga. Está previsto que el Etihad Park abra el próximo julio.

“Diré esto ahora, algo que no habría dicho hace cinco años: nunca pensé que cambiaríamos nuestro calendario y lo hicimos. Nunca pensé que tendríamos 30 equipos y los tenemos. Nunca pensé que tendríamos 29 estadios, y los tendremos. Nunca pensé que siquiera hablaríamos de ascenso y descenso. Llega un momento en que, si tiene sentido para que la MLS sea lo que queremos que sea, necesitamos tener ascenso/descenso, lo haremos. Si no tiene sentido, no lo haremos”, afirmó Garber.

En el sistema de ascenso/descenso, los equipos con peor rendimiento en una temporada descienden a ligas de menor categoría, mientras que los equipos con mejor rendimiento en ligas inferiores ascienden.

La MLS se lanzó en 1996 con 10 equipos y actualmente tiene 30 en un sistema cerrado. El equipo más reciente, San Diego, pagó una cuota de expansión de 500 millones de dólares para comenzar a competir en 2025.

Además de la inversión en instalaciones, los equipos de la liga también han desarrollado sus academias y sus vías de formación y desarrollo de jugadores.

“No creo que sea la clave para resolver ningún problema que la gente vea en nuestro deporte. Cuando hablo con el mundo del fútbol y con inversionistas, no me dicen: ‘No voy a invertir a menos que haya ascenso o descenso’”, manifestó Garber.

La próxima temporada, la MLS hará la transición a un calendario de verano a primavera para alinearse más estrechamente con las ligas europeas. Durante el cambio, la MLS disputará una temporada abreviada a inicios de 2027, que irá de febrero a mayo. Se espera que la temporada 2027-28 comience entre mediados y finales de julio.

La United Soccer League planea lanzar la USL Premier en 2028. La liga de máxima categoría incluirá un sistema de ascenso/descenso con la USL Championship, de segunda división, y la League One, de tercera.

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