Messick lanza siete entradas y Ramírez jonronea en triunfo de Guardianes 6-0 sobre Bravos

El novato zurdo Parker Messick lanzó pelota de cuatro hits hasta la séptima entrada y el dominicano José Ramírez conectó su segundo jonrón de la temporada, mientras los Guardianes de Cleveland vencieron la noche del sábado 6-0 a los Bravos de Atlanta.

Chase DeLauter pegó un doble productor y Daniel Schneemann aportó un sencillo de dos carreras como emergente.

Messick (2-0) ponchó a cinco y otorgó dos bases por bolas en 6 2/3 entradas. Tiene una efectividad de 0,51 en tres aperturas, al permitir una carrera en 17 2/3 innings.

Atlanta, que llegó con marca de 5-0 ante abridores zurdos, se quedó sin anotar por primera vez esta temporada.

Erik Sabrowski ponchó a dos en una octava perfecta y Shawn Armstrong trabajó la novena para completar la primera blanqueada de Cleveland este año.

Martín Pérez (0-1) permitió una carrera y dos hits en cinco entradas en su segunda apertura con Atlanta.

La victoria puso fin a una racha de cinco derrotas consecutivas de Cleveland ante los Bravos que se remontaba a 2024.

Por los Guardianes, el dominicano Angel Martínez de 5-2 con dos anotadas.

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr. de 4-1. ___

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