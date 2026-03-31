Messick brilla en 6 entradas y Guardianes arruinan con 4-2 inicio perfecto de Dodgers

Parker Messick lanzó seis entradas sin permitir carreras y los Guardianes de Cleveland abrieron el juego con tres anotaciones en la séptima entrada para vencer el lunes 4-2 a los Dodgers de Los Ángeles, arruinando el inicio perfecto de los campeones de la Serie Mundial en dos ocasiones.

Los Dodgers estaban 3-0 después de remontar en cada juego de su serie inaugural contra los Diamondbacks de Arizona. Casi lo lograron otra vez, al anotar dos carreras en la parte baja de la novena frente al cerrador Cade Smith, quien hizo dos lanzamientos descontrolados.

Pero su ofensiva se apagó en gran medida, con Shohei Ohtani, Kyle Tucker, Mookie Betts y Freddie Freeman combinándose para irse de 16-3.

El doble productor de Betts y el rodado productor de Freeman en la novena fueron las únicas carreras de los Dodgers.

Messick (1-0) permitió cinco carreras y ponchó a cinco.

Roki Sasaki (0-1) fue retirado del juego después de permitir un sencillo abriendo la quinta entrada al dominicano Angel Martinez.

El antesalista dominicano José Ramírez se fue de 5-1 al disputar su juego número 1.614 con Cleveland, con lo que empató a Nap Lajoie en el segundo lugar histórico. Ramírez podría superar a Terry Turner, quien jugó en 1.619 partidos, este fin de semana en casa.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 4-1. El cubano Andy Pages de 4-2. El venezolano Miguel Rojas de 3-1.

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