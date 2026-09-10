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Lindor y Morel guían a Mets a victoria por 15-14 ante Marlins

AP Noticias
METS-MARLINS
METS-MARLINS (AP)

Francisco Lindor conectó un jonrón de tres carreras, Christopher Morel añadió uno de dos vueltas y se quedó a un triple de completar el ciclo, y los Mets de Nueva York superaron el miércoles 15-14 a los Marlins de Miami para completar la barrida en la serie.

El puertorriqueño Lindor pegó su 18º jonrón de la temporada en una séptima entrada de seis carreras que puso a Nueva York al frente de manera definitiva.

Nueva York desperdició una ventaja de 8-0 y ganaba 15-9 pero resistió apenas. Miami anotó dos veces en la octava entrada y tres en la novena.

A.J. Ewing conectó un elevado de sacrificio que significó la delantera con las bases llenas, después de que el relevista de los Marlins Josh Ekness (1-3) golpeó a un bateador y dio dos bases por bolas. Ekness fue reemplazado por Tyler Zuber sin sacar un solo out.

El dominicano Morel y el venezolano Torrens siguieron con sencillos productores antes de que Lindor conectara su garrotazo ante Zuber para poner el duelo 14-8.

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Los Marlins utilizaron a siete relevistas y los Mets a seis en el juego, que duró 3 horas y 38 minutos.

El mexicano Daniel Duarte (2-0) permitió una carrera en 1 2/3 entradas de relevo para llevarse la victoria.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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