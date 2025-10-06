Memphis Depay llega tarde a la selección de Holanda por perder su pasaporte

El goleador histórico Memphis Depay se unirá tarde a la concentración de Holanda equipo para la próxima doble fechas de las eliminatorias de la Copa Mundial debido a un problema con su pasaporte.

Depay no pudo viajar desde Brasil porque su pasaporte estaba extraviado, indicó el técnico Ronald Koeman en una conferencia de prensa.

Koeman mencionó que el delantero de 31 años del club paulista Corinthians se unirá al equipo una vez que obtenga la documentación adecuada para reemplazar su pasaporte.

Algunos informes de prensa aseguraron que el pasaporte de Depay fue robado en Brasil.

Holanda visitará a Malta el jueves y recibirá a Finlandia el domingo.

___

