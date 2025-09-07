Mellizos superan 5-1 a Reales con jonrones de Buxton y Clemens; Kansas City se rezaga por el comodín

Byron Buxton y Kody Clemens conectaron jonrones y los Mellizos de Minnesota vencieron 5-1 a Kansas City el domingo, dejando a los Reales a dos juegos del último lugar como comodín de la Liga Americana.

Buxton abrió el juego contra Michael Lorenzen (5-10) con su 30mo cuadrangular, extendiendo su récord personal. Fue golpeado por un sinker de 91,8 millas por hora en la quinta entrada y fue reemplazado en la parte baja de la sexta debido a lo que los Mellizos dijeron que era un golpe en la rodilla izquierda.

Clemens pegó su 16to vuelcarcas en la cuarta entrada, un batazo de 451 pies que le dio a Minnesota una ventaja de 3-0. Los Mellizos ampliaron su ventaja en la cuarta con un doble robo, con Royce Lewis en primera y Luke Keaschall en tercera.

Kansas City (73-69) cayó dos juegos detrás de Seattle (75-68) por el tercer comodín de la Liga Americana.

Bailey Ober (5-7) permitió una carrera y cuatro hits en cinco entradas y un tercio.

Lorenzen permitió cuatro carreras y cinco hits en cinco entradas y un tercio.

Kansas City anotó con un sencillo impulsor de Vinnie Pasquantino en la sexta.

Por los Mellizos, el venezolano Johnny Pereda bateó de 4-1.

Por los Reales, los venezolanos Maikel García bateó de 3-1 con una carrera anotada y Salvador Pérez de 4-0.

