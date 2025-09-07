Jonrón de 3 carreras de Pérez destaca en paliza de Reales, 11-2 a Mellizos

El jonrón de tres carreras del venezolano Salvador Pérez destacó una primera entrada de cinco anotaciones de los Reales de Kansas City, que aplastaron el sábado 11-2 a los Mellizos de Minnesota.

Vinnie Pasquantino conectó un doble potente contra la cerca del jardín derecho, para empujar una carrera antes de que el 25º jonrón de Pérez añadiera tres más. El doble de Nick Loftin entre el jardín izquierdo y el central puso la pizarra 5-0.

Todos los Reales batearon en la primera entrada.

Joe Ryan permitió cinco carreras con cuatro hits y cuatro bases por bolas en su labor de 62 lanzamientos a lo largo de dos innings, su salida más corta desde el 7 de agosto de 2024.

Fue una rara mala actuación para Ryan (13-8) contra Kansas City. En diez aperturas previas tenía una foja de 8-0 con una efectividad de 1.34.

Los Mellizos han perdido seis duelos consecutivos.

James Outman conectó un doble al inicio de la tercera entrada de los Mellizos, para dejar atrás una mala racha en la que se fue de 14-0. Byron Buxton siguió con un triple impulsor antes de anotar con un rodado de Luke Keaschall.

Los últimos ocho hits de Buxton han sido extrabases.

Los Reales respondieron con tres carreras en la parte baja de la tercera entrada, con hits remolcadores de Kyle Isbel, el venezolano Maikel García y Pasquantino.

Stephen Kolek (5-5) permitió dos carreras con seis hits en siete entradas, ponchando a cuatro.

Carter Jensen, originario de Kansas City, disparó un doble impulsor para su primer hit en las Grandes Ligas.

Por los Reales, los venezolanos García de 4-1 con una anotada y una empujada, Pérez de 4-2 con una anotada y tres producidas.

_____

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.