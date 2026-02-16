El dueño de los Mets dice que el club no tendrá capitán mientras él mande

El propietario de los Mets Steve Cohen alabó el lunes el ambiente que se respira en un renovado elenco y afirmó que el equipo de Nueva York nunca tendrá a un capitán a cargo de esa dinámica.

En su primera reunión con reporteros en los entrenamientos de primavera, Coen manifestó que “mientras yo sea el dueño del equipo, nunca habrá un capitán del equipo".

"Esa fue mi decisión. En mi opinión, el vestuario es único. Y que el vestuario lo resuelva, año tras año”, añadió.

Antes de Navidad, Nueva York se despidió del popular toletero Pete Alonso, del estelar cerrador Edwin Díaz y de otros dos pilares de los Mets, pero sumó al agente libre Bo Bichette y adquirió vía canje al as dominicano Freddy Peralta.

Los Mets afrontan su tercera temporada con el mánager venezolano Carlos Mendoza después de quedarse fuera de los playoffs tras su marcha a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2024.

“Acabo de estar en ese vestuario y en la reunión, y percibo una energía que de verdad es emocionante. Son caras nuevas, caras frescas, que creo que a nuestros aficionados les va a encantar ver jugar. Es diferente. Y creo que jugaremos un tipo de béisbol diferente, y eso me parece genial”, señaló Cohen tras el primer entrenamiento con el plantel completo.

Los Yankees, rivales de ciudad, tuvieron a Derek Jeter —conocido simplemente como “El Capitán”— durante las 20 temporadas del miembro del Salón de la Fama. Convertirse en propietario en la misma ciudad no hará cambiar a Cohen, cuya postura también podría evitar que los Mets enfrenten una elección complicada entre dos de sus mayores estrellas, Francisco Lindor y Juan Soto.

“Son mis propias ideas sobre cómo quiero que sea un vestuario", dijo Cohen. "En mi opinión, cada año el equipo es diferente y hay que dejar que el equipo lo resuelva en el vestuario, en lugar de tener una designación. Tener un capitán en el béisbol no ocurre a menudo. En realidad, es inusual”.

40 años y contando

Los Mets han alternado entre clasificar y no clasificar a los playoffs durante la gestión de Cohen. New York llegó a los playoffs en 2022, luego se quedó fuera en 2023 con un grupo que rindió por debajo de lo esperado y que llevó a desprenderse de los ases Justin Verlander y Max Scherzer en la fecha límite de cambios.

La decepción regresó la temporada pasada después de que los Mets perdieran en seis partidos ante los Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2024. El más reciente campeonato de la Serie Mundial de la franquicia se remonta a 1986.

“¿Sobre no ganar? Sí, me molesta. Me molesta muchísimo. Cada año que pasa, me frustro", declaró Cohen. "Estoy realmente comprometido con este equipo. Sé cuánto les importa a los aficionados. Sé que estamos celebrando el aniversario 40 de 1986, y eso es demasiado tiempo”.

Situación laboral en el horizonte

Consultado sobre los Dodgers, que gastan a lo grande, Cohen dijo que no tenía problema con su enfoque, y provocó risas entre los reporteros al señalar que el multimillonario gestor de fondos de cobertura también podría gastar mucho.

Cohen tampoco pareció oponerse a un tope salarial, que se perfila como el principal punto de fricción durante las negociaciones del convenio colectivo que podrían poner en riesgo la temporada de 2027.

“Obviamente, estoy escuchando todos los argumentos", dijo Cohen. "Pero siempre he sido un propietario que pone primero a la liga. Así que estoy escuchando a todas las partes y todavía no he tomado una decisión. Veremos hacia dónde va. A veces pongo los intereses de la liga por encima de mis propios intereses”.

