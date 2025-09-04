Jo Adell brilla con Angelinos en victoria 4-3 sobre Reales

Jo Adell conectó un jonrón e impulsó todas las carreras de los Angelinos de Los Ángeles, que superaron el miércoles 4-3 a los Reales de Kansas City.

Adell bateó un jonrón que puso a su equipo arriba en la sexta entrada por segundo juego consecutivo. Su batazo de tres carreras por todo el jardín central ante el primer lanzamiento que vio del relevista John Schreiber les dio a los Angelinos una ventaja de 3-2 en este encuentro.

El cubano Yoán Moncada estaba en los senderos tras un sencillo cuando Adell conectó el jonrón. En la octava entrada, bateó un doble contra Lucas Erceg (6-4) antes de anotar con un sencillo de Adell con dos outs para una ventaja de 4-3.

Los 33 vuelacercas y 90 carreras impulsadas de Adell constituyen los números máximos en su carrera.

Reid Detmers ponchó a dos en la novena para su tercer salvamento.

Mike Trout, astro de los Angelinos, se ausentó nuevamente después de ser retirado de la alineación el martes por la noche debido a una infección en la piel de su brazo izquierdo.

El venezolano Salvador Pérez conectó un doble con un out en la séptima por los Reales contra Robert Stephenson (1-0), quien terminó embolsándose el triunfo. Fue su 33º doble de la temporada y el 625º extrabase de su carrera, alcanzando a Frank White en el tercer lugar de la lista de la franquicia.

Adam Frazier bateó un doble para empatar el duelo a tres.

Mike Yastrzemski realizó un elevado de sacrificio en la primera entrada para ayudar a que los Reales tomaran una ventaja de 2-0 contra Caden Dana, quien hizo su primera apertura de la temporada y la cuarta de su carrera. Dana permitió dos hits y una carrera limpia en cinco entradas.

Por los Angelinos, el cubano Moncada de 4-2 con dos anotadas. Los venezolanos Luis Rengifo de 3-0, Oswald Peraza de 4-1.

Por los Reales, los venezolanos Maikel García de 4-0, Pérez de 3-1.