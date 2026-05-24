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Mellizos completan barrida de 3 juegos con triunfo 6-5 ante Medias Rojas

MELLIZOS MEDIAS ROJAS
MELLIZOS MEDIAS ROJAS (AP)

Brooks Lee conectó un sencillo de dos carreras que rompió el empate en una sexta entrada de tres anotaciones, y los Mellizos de Minnesota resistieron 6-5 en un empapado Fenway Park ante los Medias Rojas de Boston para completar una barrida de tres juegos y lograr su 10ª victoria en 14 partidos.

La mayor parte del juego se disputó bajo una lluvia constante, y el cuadro interior se tornó resbaladizo en la novena.

El venezolano Willson Contreras conectó su 11º jonrón, líder del equipo, un batazo de dos carreras, y Masataka Yoshida añadió uno en solitario, el primero de su temporada.

Los Mellizos se adelantaron 6-4 cuando el doble impulsor de Austin Martin empató el juego antes de que Lee pegara el sencillo; Martin anotó la segunda carrera cuando el receptor venezolano Carlos Narváez dejó caer lo que parecía un out fácil en el plato.

Bailey Ober (6-2) se llevó la victoria al permitir cuatro carreras en cinco entradas.

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Tayron Guerrero (0-1) permitió dos carreras en dos tercios de entrada.

El batazo de Contreras fue a parar a los asientos del Green Monster antes de que el mexicoamericano Marcelo Mayer, en su primera titularidad en su carrera como campocorto, conectara un sencillo impulsor para poner el marcador 4-3 en la cuarta entrada.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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