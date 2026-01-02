Mellizos adquieren al primera base Eric Wagaman de los Marlins por un lanzador de ligas menores

Los Mellizos de Minnesota adquirieron al primera base Eric Wagaman de los Marlins de Miami el viernes a cambio del lanzador de ligas menores Kade Bragg.

Wagaman bateó para .250 con 28 dobles, nueve jonrones y 53 carreras impulsadas en 140 juegos como novato la temporada pasada para los Marlins, terminando fuerte con un promedio de .328, el mejor del equipo, en 61 turnos al bate durante el mes de septiembre. Wagaman, de 28 años, fue titular en 94 juegos en la primera base y 13 juegos en el jardín izquierdo en 2025, después de aparecer en 18 juegos con los Angelinos de Los Ángeles en su debut en 2024.

Seleccionado en la 13ma ronda en 2017 por los Yankees de Nueva York, Wagaman fue designado para asignación a principios de esta semana por los Marlins. Proporcionará a los Mellizos más profundidad potencial en la primera base junto con Kody Clemens detrás del veterano Josh Bell, quien firmó un contrato de un año por $siete millones el mes pasado.

Los Mellizos también designaron al infielder Ryan Fitzgerald para asignación para hacer espacio en su roster de 40 jugadores para Wagaman.

Bragg, de 24 años, fue una selección de la 17ta ronda del draft por los Mellizos en 2023. Terminó la temporada pasada con Doble-A Wichita.

