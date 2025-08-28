Medvedev multado con 42.500 dólares por conducta antideportiva y por destrozar raqueta en el US Open

El Abierto de Estados Unidos multó el miércoles a Daniil Medvedev con un total de 42.500 dólares, más de un tercio de su bolsa de 110.000 en el torneo, por su rabieta durante una derrota en la primera ronda.

El réferi del torneo Jake Garner sancionó al ruso con 30.000 dólares por conducta antideportiva y otros 12.500 por destruir su raqueta. Cuando el partido terminó, Medvedev azotó repetidamente la raqueta contra su silla en la línea lateral, rompiéndola en pedazos.

Medvedev, alguna vez primero del ranking y quien ganó el campeonato en Flushing Meadows en 2021, se enfureció el domingo por la noche cuando el juez de silla Greg Allensworth decidió permitir que su oponente Benjamin Bonzi realizara otro primer servicio después de que un fotógrafo se movió en la cancha cuando tenía prohibido hacerlo.

Bonzi estaba a un punto de ganar, con una ventaja de 5-4 en el tercer set, cuando el fotógrafo, cuya acreditación fue posteriormente revocada, comenzó a caminar por el lado de la cancha en el estadio Louis Armstrong justo después de una falta.

Allensworth le dijo al fotógrafo que saliera de la cancha. Luego anunció que Bonzi tendría otro primer servicio debido a la interrupción.

Medvedev se acercó al juez para quejarse, y fue entonces cuando las cosas se descontrolaron. La multitud comenzó a abuchear y a corear: "¡Segundo servicio!"

En total, el juego se detuvo por más de seis minutos mientras Medvedev azuzaba a los fanáticos e insultaba a Allensworth.

"Él quiere irse a casa, chicos. No le gusta estar aquí. Le pagan por partido, no por hora", gritó Medvedev en los micrófonos detrás de la silla.

Cuando se restableció el orden, Medvedev terminó llevándose ese set, y el cuarto también. Pero Bonzi finalmente terminó ganando 6-3, 7-5, 6-7 (5), 0-6, 6-4.

Fue la tercera derrota consecutiva de Medvedev en la primera ronda de un Grand Slam, incluyendo el mes pasado en Wimbledon contra Bonzi.

