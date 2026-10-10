Medvedev avanza en Shanghái en su primer partido desde su descalificación en el Abierto de China
Daniil Medvedev ganó su primer partido desde que fue descalificado en el Abierto de China por golpear a un espectador en el ojo con una pelota que envió a las gradas.
Medvedev venció el sábado por 4-6, 6-4, 6-3 a Jan-Lennard Struff en la segunda ronda del Masters de Shanghái.
Medvedev, que ahora tiene una ventaja de 10-2 en su carrera sobre Struff, fue descalificado durante su derrota en semifinales el lunes ante Novak Djokovic por golpear al espectador con una pelota que el jugador ruso había enviado a las gradas en Beijing.
Medvedev se disculpó tras el incidente y manifestó que fue un accidente, pero perdió los 285.000 dólares de premio que habría recibido por llegar a las semifinales en Beijing.
El ruso se saltó la primera ronda debido a que en el cuadro de 96 jugadores de Shanghái, los 32 primeros cabezas de serie reciben pase directo a la segunda ronda.
En otros partidos tempranos de segunda ronda el sábado, Felix Auger-Aliassime (4) derrotó a Camilo Ugo Carabelli por 4-6, 7-6 (1), 7-5.
Alcaraz sin problemas
El segundo sembrado Carlos Alcaraz, que la semana pasada ganó el Abierto de Japón, inició con una victoria 6-3, 6-3 al argentino Juan Manuel Cerúndolo en el encuentro nocturno de Shanghai para extender su racha de victorias a siete encuentros.
Jannik Sinner se retiró de Shanghái esta semana cuando anunció que se tomaría el resto de 2026 debido a una lesión en la rodilla derecha.
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