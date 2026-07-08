Jonrones de Monasterio y Rafaela impulsan a los Medias Rojas a vencer 8-1 a los Medias Blancas

Payton Tolle permitió dos hits en seis entradas sin permitir carreras, el venezolano Andruw Monasterio y Ceddanne Rafaela conectaron jonrones y los Medias Rojas de Boston vencieron la noche del martes por 8-1 a los Medias Blancas de Chicago.

Boston (41-48) ha ganado cuatro seguidos y nueve de sus últimos 11 para quedar a siete juegos de .500 por primera vez desde el 23 de mayo.

Tolle (5-6) ponchó a seis y dio una base por bolas, al lanzar 61 de sus 90 pitcheos en zona de strike.

Danny Coulombe permitió la carrera de Chicago en la séptima y se fue con un out y corredores en las esquinas. Justin Slaten ponchó al bateador emergente Jacob Gonzalez y a Tristan Peters para mantenerlo 4-1.

Garrett Whitlock lanzó una octava entrada sin carreras y Ryan Watson ponchó a dos en la novena para cerrar el juego.

El mexicoamericano Jarren Duran pegó un doble abriendo la cuarta, avanzó a tercera con un lanzamiento descontrolado y anotó con el toque de sacrificio de Wong para una ventaja de 4-0.

El venezolano Willson Contreras conectó un doble de dos carreras antes de anotar con un doble de Romy Gonzalez. ___

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