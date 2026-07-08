Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Jonrones de Monasterio y Rafaela impulsan a los Medias Rojas a vencer 8-1 a los Medias Blancas

MEDIAS ROJAS-MEDIAS BLANCAS
MEDIAS ROJAS-MEDIAS BLANCAS (AP)

Payton Tolle permitió dos hits en seis entradas sin permitir carreras, el venezolano Andruw Monasterio y Ceddanne Rafaela conectaron jonrones y los Medias Rojas de Boston vencieron la noche del martes por 8-1 a los Medias Blancas de Chicago.

Boston (41-48) ha ganado cuatro seguidos y nueve de sus últimos 11 para quedar a siete juegos de .500 por primera vez desde el 23 de mayo.

Tolle (5-6) ponchó a seis y dio una base por bolas, al lanzar 61 de sus 90 pitcheos en zona de strike.

Danny Coulombe permitió la carrera de Chicago en la séptima y se fue con un out y corredores en las esquinas. Justin Slaten ponchó al bateador emergente Jacob Gonzalez y a Tristan Peters para mantenerlo 4-1.

Garrett Whitlock lanzó una octava entrada sin carreras y Ryan Watson ponchó a dos en la novena para cerrar el juego.

Relacionados

El mexicoamericano Jarren Duran pegó un doble abriendo la cuarta, avanzó a tercera con un lanzamiento descontrolado y anotó con el toque de sacrificio de Wong para una ventaja de 4-0.

El venezolano Willson Contreras conectó un doble de dos carreras antes de anotar con un doble de Romy Gonzalez. ___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in