Astros vencen a Angelinos por 7-4 y completan barrida de 3 juegos

Cam Smith le dio la ventaja a Houston con un doble de dos carreras en la sexta entrada, Yainer Díaz y Jeremy Peña conectaron jonrones solitarios y los Astros vencieron el miércoles 7-4 a los Angelinos de Los Ángeles.

El derecho de Houston Hayden Wesneski, en su primera apertura en casi 15 meses tras someterse a una cirugía Tommy John en mayo de 2025, permitió tres carreras y siete hits en 5 2/3 entradas. Ponchó a cuatro y dio dos bases por bolas para acreditarse la victoria.

Bryan Abreu consiguió los últimos cuatro outs para su séptimo salvamento, y los Astros completaron una barrida en la serie de tres juegos.

Wesneski (1-0) sobrevivió a un primer inning de tres carreras y cuatro hits y dejó en blanco a los Angelinos con tres hits durante las siguientes 4 2/3 entradas, lo que ayudó a los Astros a ganar por octava vez en nueve juegos y a llegar a .500 (55-55) por primera vez desde el 7 de abril, cuando tenían marca de 6-6.

Houston también se colocó a un juego del líder Texas en la División Oeste de la Liga Americana.

El derecho Grayson Rodríguez permitió dos carreras y cinco hits en cinco entradas, ponchó a seis y otorgó dos boletos, por los Angelinos, que perdieron por 18ª vez en 23 juegos.

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