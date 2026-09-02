Piratas sobreviven a un final loco y superan 13-12 a Gigantes con un error

Brandon Lowe anotó desde la antesala cuando el tercera base Oseilvis Basabe, hizo un mal tiro a primera que rebotó corto con dos outs en la parte baja de la novena entrada, y los Piratas de Pittsburgh superaron el martes 13-12 a los Gigantes de San Francisco.

Lowe abrió la novena contra Carson Seymour (0-1) con su cuarto hit de la noche, antes de avanzar a tercera gracias a un sencillo de Nick Gonzales y una jugada de selección del dominicano Oneil Cruz.

Luego, el receptor suplente de Pittsburgh, Rafael Flores Jr., conectó un roletazo fuerte hacia tercera, que el venezolano Basabe fildeó limpiamente. Sin embargo, su tiro se le escapó al primera base dominicano Rafael Devers.

La noche de cuatro hits de Lowe incluyó su 29no jonrón de la temporada. Cruz conectó cuatro hits e impulsó cuatro carreras por Pittsburgh, que se recompuso más tarde tras desperdiciar una ventaja de seis carreras.

Los Piratas han ganado cinco de siete pese a permitir que los Giants remontaran para empatar 12-12 gracias a un octavo inning de cinco carreras —las dos últimas llegaron con un doble de Drew Cavanaugh.

Mason Montgomery (6-3) sorteó dos hits en la novena para mantener el juego empatado y dejar a Pittsburgh en posición de ganarlo.

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