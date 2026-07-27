Acuña vuelve a los Bravos, líderes del Este de la NL, tras casi 7 semanas lesionado

Los Bravos de Atlanta activaron al jardinero venezolano Ronald Acuña Jr. de la lista de lesionados el lunes, después de que el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional de 2023 se perdiera casi siete semanas por una distensión en el tendón de la corva izquierdo.

Se espera que Acuña esté disponible para el juego inaugural de una serie de tres partidos en casa de los Mets de Nueva York la noche del lunes.

El cinco veces All-Star batea para .251 con siete jonrones, 22 carreras impulsadas y 15 robos. Su temporada se ha visto acortada por dos lesiones en el tendón de la corva. Se perdió 15 juegos en mayo por la misma lesión.

Cuando Acuña fue colocado en la lista de lesionados el 9 de junio, los Bravos lideraban las Grandes Ligas con marca de 45-23 y encabezaban la División Este de la Liga Nacional por ocho juegos sobre Filadelfia. Atlanta tuvo dificultades en junio sin Acuña, pero ha repuntado tras la pausa del Juego de Estrellas y, con 62-43, lidera a los Filis, segundos, por 5 1/2 juegos.

Acuña también ha sufrido dos lesiones graves de rodilla en su carrera. Sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda que puso fin a su temporada en mayo de 2024 y se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha a mitad de la temporada 2021.

Aunque Acuña alternó durante su etapa de rehabilitación entre el puesto de bateador designado y los jardines, el mánager de los Bravos, Walt Weiss, manifestó recientemente que espera que Acuña juegue principalmente en el jardín derecho, su posición habitual.

Los Bravos enviaron al jardinero Brewer Hicklen a Triple-A Gwinnett.

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