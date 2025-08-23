McLean lanza siete sólidas entradas y lleva a Mets a derrotar 12-7 a los Bravos

Nolan McLean le dio un impulso a los Mets en declive con siete sólidas entradas para la segunda victoria en su carrera, y Nueva York venció 12-7 a los Bravos de Atlanta el viernes por la noche.

El dominicano Juan Soto conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras para los Mets. Nueva York comenzó la noche solo medio juego por delante de Cincinnati por el último lugar como comodín de la Liga Nacional después de perder 16 de 21 en general.

McLean (2-0) era fanático de los Bravos mientras crecía en Willow Spring, Carolina del Norte. El lanzador derecho permitió cuatro imparables y dos carreras con siete ponches y sin bases por bolas en su segunda apertura en las Grandes Ligas desde que fue llamado de las menores.

Los Mets igualaron su récord de la temporada con 21 hits, incluyendo un récord personal de cuatro por Brett Baty. Soto llegó a base cinco veces con tres imparables y dos bases por bolas.

McLean lanzó cinco entradas y un tercio sin aceptar carreras en una victoria por 3-1 sobre Seattle en su debut en las Grandes Ligas el sábado pasado.

La estrella de Atlanta, el venezolano Ronald Acuña Jr., conectó su 15to vuadrangular. Jurickson Profar impulsó cuatro carreras con tres hits, incluyendo un doble de dos carreras en la novena entrada contra el relevista en apuros Ryan Helsley.

Los Bravos celebraron el 30 aniversario de su campeonato de la Serie Mundial de 1995 en una ceremonia previa al juego a la que asistió el manager miembro del Salón de la Fama Bobby Cox.

El zurdo de Atlanta Joey Wentz (4-4) duró solo tres entradas y un tercio en las que aceptó seis carreras.

Por los Mets, los dominicanos Juan Soto bateó de 4-3 con dos carreras anotadas y cuatro impulsadas, Starling Marte de 5-1 con una producida y Ronny Mauricio de 1-0; y el puertorriqueño Francisco Lindor de 5-3 con dos carreras anotadas.

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr., bateó de 4-2 con una carrera anotada y dos producidas; y los dominicanos Vidal Bruján de 2-1 con una anotada y una remolcada y Marcell Ozuna de 3-0 con una anotada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes