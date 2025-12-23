McDermott: QB Josh Allen no entrenará el martes por dolor en el pie derecho

El entrenador de los Bills de Buffalo, Sean McDermott, dijo que elquarterback Josh Allen no practicará el martes debido a un dolor en el pie derecho.

McDermott expresó que Allen no ha experimentado contratiempos desde que se lesionó en la victoria 23-20 en Cleveland y anteriormente manifestó que anticipa que el mariscal de campo jugará el domingo, cuando los Bills (11-4) reciban a los campeones defensores del Super Bowl, los Eagles de Filadelfia (10-5).

Los Bills ya tenían programada una sesión de repaso para el martes. La decisión de realizar un repaso se tomó antes de que Buffalo asegurara su séptima participación consecutiva en los playoffs con la derrota de los Colts de Indianapolis ante San Francisco el lunes por la noche.

Allen estaba programado para dirigirse a los reporteros después de la práctica.

McDermott comentó que era demasiado pronto para determinar si Allen practicaría el miércoles.

Allen jugó a pesar de la lesión después de que parecía haber atrapado su pie en el césped durante una escapada en el último minuto del segundo cuarto. El equipo anunció que las pruebas realizadas en el pie de Allen durante el medio tiempo fueron negativas, y terminó el juego sin perderse una jugada.

Allen es el actual MVP de la NFL según la AP y ocupa el segundo lugar en la liga con 37 touchdowns totales.

No se ha perdido un inicio desde que se ausentó en cuatro juegos por una lesión en el codo de lanzar durante su temporada de novato en 2018. La racha de 120 juegos consecutivos de Allen en la temporada regular es la más larga activa en la NFL entre los quarterbacks.

