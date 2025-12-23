Sanders se centra en el presente, no en cómo podrían lucir los Browns la próxima temporada

Muchas personas tienen opiniones sobre dónde encaja Shedeur Sanders como quarterback para los Browns de Cleveland de cara a la próxima temporada.

Sin embargo, la persona en el centro del debate no está dedicando tiempo a pensar en 2026, especialmente con dos juegos restantes esta temporada.

"Vivo en el presente. Estoy enfocado en esta semana porque nada está garantizado para el próximo año o cualquier otra cosa. No creo que se trate de sentir un compromiso. Se trata de controlar lo que puedes controlar. Creo que tengo que hacer mi parte y conseguir algunas victorias y jugar un fútbol limpio", señaló Sanders el martes mientras los Browns comenzaban los preparativos para el juego del domingo contra Pittsburgh.

"El resto no está en mis manos, así que eso es realmente todo. No soy dueño de la organización, así que no puedo prometer que algo sucederá. Sabes, no soy Dios. No puedo dictar lo que va a suceder cada día, cada minuto".

Los Browns (3-12) ganaron en el debut de Sanders como titular en la NFL el 23 de noviembre, pero han perdido los siguientes cuatro. Con dos semanas restantes, tienen la tercera selección general en el draft del próximo año y podrían avanzar con los Giants de Nueva York y los Raiders de Las Vegas enfrentándose el domingo. Ambos tienen un récord de 2-13 con la primera selección en juego.

Después de llegar a los playoffs en 2023, Cleveland tiene un récord de 6-26 en las últimas dos temporadas, lo que ha puesto en duda el futuro del entrenador Kevin Stefanski y el gerente general Andrew Berry.

En los cinco juegos de Sanders como titular, ha sido capturado 13 veces, la sexta mayor cantidad en ese período.

De los quarterbacks con al menos 70 intentos de pase totales en los últimos cinco juegos, la tasa de finalización de Sanders del 58.3% es la sexta más baja y su índice de pasador de 73.7 está empatado como el segundo más bajo. El índice más bajo pertenece a Baker Mayfield de Tampa Bay (72.6), quien pasó sus primeras cuatro temporadas en Cleveland después de ser la primera selección general en 2018.

Además de ajustarse a los cambios en la línea ofensiva, Sanders ahora tendrá que adaptarse a no contar con el corredor Quinshon Judkins.

El novato se sometió a una cirugía el martes para reparar una fractura en el peroné derecho y una dislocación de tobillo después de lesionarse en la derrota del domingo pasado 23-20 ante Buffalo. Los Browns colocaron a Judkins en la lista de reservas lesionados y esperan que pueda regresar a las actividades de fútbol americano en cuatro a seis meses.

Judkins, quien se convirtió en una parte integral de la ofensiva, es segundo entre los novatos de la NFL en yardas por tierra con 827 y terminó a dos yardas de las 1,000 yardas desde la línea de golpeo.

Raheim Sanders y Trayveon Williams probablemente serán los dos corredores. Dylan Sampson sigue siendo dudoso después de perderse los últimos dos juegos debido a una lesión en la mano.

Shedeur Sanders se enfrentará a una defensa de Pittsburgh que ha aprovechado a los mariscales de campo novatos. Los Steelers tienen un récord de 27-6 contra QB's novatos desde que Mike Tomlin se convirtió en entrenador en 2007, el mejor récord en la liga en ese período.

Pittsburgh capturó a Dillon Gabriel de Cleveland seis veces en una victoria 23-9 en la Semana 6.

Los Steelers (9-6) pueden asegurar su primer título de la AFC Norte desde 2020 con una victoria el domingo.

Watson no será activado

Stefanski dijo el martes que Deshaun Watson no será activado al roster activo. La ventana de práctica de 21 días de Watson se abrió el 3 de diciembre y principalmente trabajó con el equipo de exploración.

El veterano de nueve años ha estado en la lista de físicamente incapaces de desempeñarse desde el comienzo de la temporada. Se rompió el tendón de Aquiles derecho dos veces en un período de tres meses, primero durante la primera mitad de una derrota el 20 de octubre de 2024 ante los Bengals de Cincinnati y luego en enero.

"Ha hecho un gran trabajo con todo lo que se le ha pedido, pero simplemente sentimos que esta era la decisión correcta para él y para nosotros", expresó Stefanski.

