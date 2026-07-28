McCray rompe el cero con su 1er jonrón del año y los Gigantes blanquean 3-0 a Milwaukee

Grant McCray conectó su primer jonrón de la temporada en la cuarta entrada y Tyler Mahle lanzó seis sólidas entradas para que los Gigantes de San Francisco vencieran 3-0 a los Cerveceros de Milwaukee la noche del lunes.

El venezolano Luis Arráez, de los Gigantes, abrió la pizarra en la tercera entrada al impulsar al receptor novato venezolano Jesús Rodríguez desde la segunda base para la primera carrera del juego.

Poco después, McCray lo siguió con un batazo de 406 pies al jardín izquierdo, remolcándose a sí mismo y al dominicano Willie Adames para tomar una ventaja de 3-0 que no volverían a ceder. También fue el primer jonrón de McCray desde 2024, ya que el suplente cubrió el jardín derecho por lesión del titular Jung Hoo Lee.

El derecho Tyler Mahle (3-9), de los Gigantes, se acreditó la victoria, al mantener sin anotaciones a los Cerveceros durante las primeras seis entradas y permitir apenas tres hits en la noche.

El abridor de Milwaukee Brandon Sproat cargó con la derrota, al aceptar tres carreras y seis imaprables en seis entradas, para caer a 3-6 en la temporada. El relevista Garrett Stallings reemplazó a Sproat en la séptima.

La ofensiva de los Cerveceros no pudo generar impulso, ya que el líder del equipo en jonrones, Jake Bauers, apenas consiguió un hit, mientras que William Contreras y Brice Turang se fueron en blanco.

San Francisco perdió a Casey Schmitt por una aparente lesión en la pierna, ya que el tercera base salió en la segunda entrada tras frenarse de forma incómoda al rodear la primera base. El suplente Christian Koss reemplazó a Schmitt.

Schmitt se suma a la creciente lista de lesionados de San Francisco, ya que el equipo ya estaba sin el tercera base Matt Chapman (distensión abdominal) y el jardinero Lee (dolor en el codo derecho).

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