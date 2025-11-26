McCarthy sigue en protocolo de conmociones y práctica de forma limitada con los Vikings

El quarterback de los Vikings de Minnesota, J.J. McCarthy, permaneció el miércoles en el protocolo de conmoción y aunque le permitieron participar de manera limitada en la práctica, no se sabe si jugará este fin de semana.

McCarthy recibió autorización para participar en ejercicios individuales, pero no en el trabajo de equipo completo, según dijo el entrenador Kevin O'Connell. El novato Max Brosmer dirigió la ofensiva del primer equipo en preparación para la primera titularidad de su carrera. Los tribulados Vikings (4-7), jugarán el domingo en Seattle.

La política de la NFL prohíbe a los jugadores en el protocolo de conmoción realizar entrevistas con los medios. Los Vikings tampoco no pusieron a Brosmer a disposición de los reporteros, prefiriendo esperar hasta después de su práctica del viernes una vez que sepan si será titular o no.

“En cuanto a una hora cero, no necesariamente sé si lo estamos viendo de esa manera”, explicó O'Connell. “Pero sí quieres tener en cuenta cómo ha sido su preparación, cómo ha sido la semana de práctica con lo que puede hacer, sabiendo también que, en última instancia, esto no es una mano o un tobillo o algo así. Estamos hablando de su cabeza”.

McCarthy reportó síntomas durante el vuelo del equipo de regreso de la derrota 23-6 ante Green Bay el fin de semana pasado, cuando el jugador de segundo año, que solo ha sido titular seis veces en carrera debido a lesiones, volvió a tener problemas con la precisión y el tiempo.

“Todavía no estamos en un lugar para declarar nada, solo estamos escuchando cómo está ahora y a dónde podría llegar", añadió el entrenador. “Obviamente, vamos a ser inteligentes, tanto por lo que es mejor para nuestro equipo como, lo más importante, por lo que es mejor para J.J.”.

El mariscal de campo podría no tener la línea ofensiva completa frente a él. Después de alinear a los cinco titulares contra los Packers por primera vez en toda la temporada, el tackle izquierdo Christian Darrisaw (pie) y el guardia izquierdo Donovan Jackson (tobillo) abandonaron el juego con lesiones. Ninguno de los dos practicó el miércoles.

Ambos tienen la oportunidad de jugar el domingo, dijo O'Connell, pero Jackson en particular tendrá que “mejorar desde donde está ahora” desde el punto de vista de la molestia.

Brosmer, quien no fue seleccionado en el draft después de una destacada temporada 2024 en Minnesota, impresionó a los Vikings durante las prácticas de primavera y verano lo suficiente como para asegurar un lugar en el roster activo, sin querer arriesgarse a perderlo al intentar pasarlo por waivers y llevarlo al equipo de práctica.

