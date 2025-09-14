Stay up to date with notifications from The Independent

McCann conecta jonrón y remolca cuatropara que Diamondbacks derroten 6-4 a Mellizos

Associated Press
Domingo, 14 de septiembre de 2025 18:13 EDT
DIAMONDBACKS MELLIZOS
DIAMONDBACKS MELLIZOS (AP)

James McCann conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras y los Diamondbacks de Arizona vencieron el domingo 6-4 a los Mellizos de Minnesota.

Alek Thomas tuvo dos hits, robó una base y anotó dos carreras para los Diamondbacks. Comenzaron el día a dos 1/2 juegos de distancia en la lucha por el tercer puesto de comodín de la Liga Nacional.

Nabil Crismatt (3-0) permitió solo dos carreras no merecidas sin otorgar bases por bolas y ponchó a cuatro en cinco entradas para llevarse la victoria. Kyle Backhus retiró a Matt Wallner con un elevado con las bases llenas para el último out y su segundo salvamento de la temporada.

Wallner y Mickey Gasper conectaron jonrones solitarios para Minnesota. Bailey Ober (5-8) permitió cuatro carreras merecidas en cuatro hits sin bases por bolas y nueve ponches en seis entradas.

Por los Diamondbacks, el dominicano Geraldo Perdomo de 4-1 y Ketel Marte de 5-1. El venezolano Ildemaro Vargas de 3-1. El mexicoamericano Alek Thomas de 3-2 con dos anotadas y una producida.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

