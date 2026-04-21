Inter remonta 2 goles para vencer al Como y llegar a la final de la Copa de Italia

La búsqueda del Inter de Milán del doblete con la Serie A y la Copa sigue viva.

El líder de la liga italiana remontó una desventaja de dos goles para ganar de forma decisiva el martes por 3-2 sobre el Como en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de Italia.

Hakan Calhanoglu anotó dos veces y Petar Sucic marcó el gol del triunfo a los 89 minutos después de que Martin Baturina y el capitán del Como, Lucas Da Cunha, anotaran a ambos lados del descanso.

El partido de ida terminó 0-0.

El Atalanta recibe el miércoles a la Lazio en la otra semifinal, tras un empate 2-2 en el partido de ida.

La final está programada para el 13 de mayo.

Mientras tanto, el Inter podría asegurar el título de la Serie A tan pronto como este fin de semana.

Calhanoglu inició la remontada con un disparo largo y potente, y luego igualó con un cabezazo al 86. Tres minutos después, Sucic intercambió pases con Calhanoglu y anotó en medio de un área abarrotada.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes