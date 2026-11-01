Mbappé vuelve a marcar y Real Madrid gana para seguirle los pasos al Barcelona

Kylian Mbappé volvió a marcar en la victoria del Real Madrid el domingo por 3-0 de visita ante el Racing Santander para mantener el ritmo del líder de La Liga, el Barcelona.

La liga española guardó un minuto de silencio antes de cada partido este fin de semana para recordar a las víctimas del mortal accidente de tren en España.

Mbappé llegó a 12 goles en la liga esta temporada para adelantar al Madrid con un penal a los minuto 11, después de haber sido derribado él mismo. Después participó en el gol del mediocampista Jude Bellingham a mitad de la primera parte.

El potente disparo del fichaje veraniego Yan Diomandé puso el 3-0 antes del descanso.

El Madrid está en el tercer puesto, a un punto del Atlético de Madrid y a tres del Barcelona, que está marcando goles a raudales.

Mbappé se disculpó el martes por unos comentarios en los que aparentemente se refirió a Mao Zedong, el líder fundador de la China comunista, como un dictador, después de enfrentar críticas y perder acuerdos de marca con empresas chinas.

Eso ocurrió un día después de que terminara segundo, por detrás del delantero del Bayern Múnich Harry Kane, en la votación al Balón de Oro masculino.

También, el tribulado Getafe remontó para vencer 3-1 al Sevilla, con un gol y asistencia del delantero Martín Satriano. Enes Ünal firmó el segundo y Orel Mangala anotó un tercer gol en los minutos finales.

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