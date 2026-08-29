Grand slam de Sosa como emergente en la 9na da a Filis victoria por 5-3 ante Angelinos

El bateador emergente Edmundo Sosa conectó el primer grand slam de su carrera cuando había dos outs de la novena entrada, y los Filis de Filadelfia remontaron para imponerse el viernes 5-3 sobre los Angelinos de Los Ángeles.

El panameño Sosa logró el cuadrangular apenas dos bateadores después de que Wade Meckler se estiró hasta las gradas del jardín derecho para robarle a Bryson Stott un jonrón de tres carreras.

Después de que J.T. Realmuto recibió una base por bolas que llenó las bases y provocó la salida del tambaleante cerrador Ben Joyce (0-2), Sosa destrozó un cambio de velocidad de Sammy Peralta que se quedó abajo. La pelota viajó 404 pies hacia el jardín central, mucho más allá del alcance de Mike Trout.

Alex McFarlane (4-1) lanzó la octava por Filadelfia. Jonathan Bowlan se encargó de la novena en lugar del cerrador dominicano Jhoan Durán, y permitió que dos Angelinos se embasaran antes de ponchar a Adam Frazier para concretar su segundo salvamento.

Bryce Harper extendió a un récord personal de 30 juegos su racha de embasado con un sencillo de toque en la cuarta entrada por Filadelfia, que mejoró a 2-2 en su gira de nueve juegos por la Costa Oeste. Los Filis también se colocaron a un juego de los Cachorros en la disputa por el primer pasaje de comodín de la Liga Nacional.

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