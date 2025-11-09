Maxey y Embiid conducen a 76ers hacia triunfo 130-120 sobre Raptors
Tyrese Maxey anotó 31 puntos, Joel Embiid agregó 29 y los 76ers de Filadelfia vencieron el sábado 130-120 a los Raptors de Toronto.
Trendon Watford totalizó 20 puntos, 17 rebotes y diez asistencias por Filadelfia, que perdió los cuatro partidos contra Toronto la temporada pasada.
RJ Barrett e Immanuel Quickley anotaron 22 unidades cada uno por los Raptors, que habían ganado cuatro encuentros seguidos. Toronto estaba jugando por segunda noche consecutiva, una jornada después de vencer a Atlanta por 109-97.
Brandon Ingram añadió 21 tantos por los Raptors.
Filadelfia tomó el control al superar a los Raptors por 35-20 en el segundo cuarto después de que Toronto se había adelantado 43-33 en el primer periodo.
Toronto se acercó a 119-116 con un triple de Barrett con 3:25 minutos por jugar. Pero los 76ers anotaron los siguientes seis puntos, con una bandeja de VJ Edgecombe, una clavada de Kelly Oubre Jr. y un seguimiento de Embiid tras su propio yerro, para tomar una ventaja de nueve puntos con 1:25 por disputar.
