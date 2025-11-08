Stay up to date with notifications from The Independent

Los Raptors remontan y vencen 109-97 a los Hawks para su 4ta victoria en la Copa NBA

AP Noticias
Viernes, 07 de noviembre de 2025 22:37 EST
RAPTORS-HAWKS
RAPTORS-HAWKS (AP)

Brandon Ingram anotó 20 puntos y los Raptors de Toronto se recuperaron para vencer 109-97 a los Hawks de Atlanta la noche del viernes, logrando su segunda victoria consecutiva en la Copa NBA y la cuarta en total.

Con una desventaja de 13 puntos en el segundo cuarto, Toronto tomó la delantera 82-81 con una bandeja de Scottie Barnes a mitad del cuarto. Immanuel Quickley encestó un triple para poner el marcador 85-81 y los Raptors se alejaron en el inicio de un viaje de cinco partidos.

RJ Barrett sumó 19 puntos para Toronto. Quickley tuvo 18, y Barnes terminó con 14 tantos y diez rebotes.

Jalen Johnson anotó 21 puntos para Atlanta, con los Hawks sin el guardia All-Star Trae Young debido a un esguince en el ligamento medio colateral derecho. Nickeil Alexander-Walker añadió 20 unidades, y Kristaps Porziņgis tuvo 17. Atlanta tiene un récord de 1-1 en la Copa NBA.

Toronto abrió la temporada con una victoria en Atlanta, luego perdió cuatro seguidos antes de la racha actual.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

