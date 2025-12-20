Stay up to date with notifications from The Independent

Maxey y Edgecombe ayudan a que 76ers condenen a Knicks a su 2da derrota como locales en la campaña

Tyrese Maxey anotó 30 puntos, VJ Edgecombe sumó 23 y los 76ers de Filadelfia se convirtieron en el segundo equipo visitante que ha ganado esta campaña en el Madison Square Garden, al imponerse el viernes 116-107 sobre los Knicks de Nueva York.

Andre Drummond, quien comenzó en lugar de Joel Embiid debido a una enfermedad y a una serie de cuidados tras una lesión en la rodilla derecha, anotó 14 puntos y capturó 13 rebotes. El pívot acertó tres de cuatro desde la línea de tres puntos.

Los 76ers rompieron la racha de seis victorias consecutivas de los Knicks al superarlos 28-20 en el último cuarto, cuando Maxey anotó 11 unidades y Jalen Brunson falló sus cinco tiros.

Brunson terminó con 22 puntos, nueve asistencias y seis rebotes, pero atinó siete de 22 una noche después de encestar el triple decisivo con 4,4 segundos restantes en una victoria en Indiana. El dominicano Karl-Anthony Towns también anotó 22 puntos y capturó 11 rebotes.

En su primer partido en casa desde que ganaron la Copa NBA el martes, los Knicks cayeron a 13-2 en casa. Habían tenido su mejor inicio en el MSG desde la temporada 1992-93.

Celebraron el título de la Copa antes del partido, aunque han decidido no colgar un estandarte para conmemorarlo, como lo hicieron los campeones anteriores, los Lakers y los Bucks.

