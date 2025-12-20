Blake Griffin y Candace Parker, nominados por 1ra vez al Salón de la Fama del Baloncesto

Blake Griffin, Candace Parker, Jamal Crawford, la selección femenina de baloncesto olímpico de Estados Unidos de 1996, Bruce Pearl y Kelvin Sampson están entre los nominados inéditos que fueron anunciados el viernes y podrían ser elegidos al Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial el próximo año.

Entre los notables nominados por primera vez figuran también Elena Delle Donne y Joe Johnson como jugadores, además de Mike D'Antoni como colaborador.

Casi 200 basquetbolistas y equipos estaban en la lista revelada por el Salón, incluidos algunos finalistas que no lograron ser incluidos en la generación de 2025, como Jennifer Azzi, jugadora de esa selección olímpica de Estados Unidos de 1996 que ganó el oro en los Juegos de Atlanta. Azzi es nuevamente nominada de manera individual este año.

"Cada candidato para la generación de 2026 ha dejado un impacto indeleble en el baloncesto. A través de actuaciones definitorias, liderazgo influyente y logros que ayudaron a elevar el deporte en el escenario nacional e internacional, la boleta de este año reconoce a aquellos cuyo legado continúa dando forma a cómo se juega, se entrena y se celebra el juego", señaló John L. Doleva, presidente y director general del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith.

Los finalistas suelen ser anunciados en el fin de semana del Juego de Estrellas en febrero. La generación de 2026 se dará a conocer el 4 de abril en el Final Four de la NCAA.

El fin de semana de exaltación será el 14 y 15 de agosto en el Mohegan Sun en Uncasville, Connecticut y en el Symphony Hall en Springfield, Massachusetts.

Otros finalistas del año pasado que están de vuelta en la papeleta incluyen al entrenador de Gonzaga, Mark Few; las leyendas de la NBA Marques Johnson y Buck Williams; y Jerry Welsh, quien entrenó a Potsdam en el norte del estado de Nueva York para títulos de la División III de la NCAA en 1981 y 1986.

Molly Bolin, la primera jugadora firmada por la Liga Profesional de Baloncesto Femenino, también está de vuelta, al igual que el exjugador profesional serbio y entrenador experimentado Dusan Ivkovic, ya miembro del Salón de la Fama de la FIBA.

Doc Rivers, el único entrenador de la NBA con más de 1.000 victorias que aún no es miembro del Salón de la Fama, está nuevamente un nominado, al igual que Amar’e Stoudemire y el legendario locutor Marv Albert.

Algunos equipos que también serán considerados incluyen las selecciones olímpicas masculinas de Estados Unidos de 1936, 1972 y 1976; el equipo de Cheyney State de 1982 entrenado por C. Vivian Stringer que perdió ante Louisiana Tech en el partido inaugural del campeonato nacional femenino de la División I de la NCAA; los equipos masculinos de Kentucky Wesleyan que ganaron tres títulos nacionales de la División II en un período de cuatro años a finales de la década de 1960, y el equipo masculino de Loyola Chicago de 1963 que ganó el título de la NCAA y rompió barreras raciales en el deporte al usar hasta cuatro titulares negros.

