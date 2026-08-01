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Jonrones de Turang y Bauers respaldan apertura de Drohan y Cerveceros doblegan 6-2 a Angelinos

CERVECEROS-ANGELINOS
CERVECEROS-ANGELINOS (AP)

Brice Turang y Jake Bauers aportaron sendos vuelacercas en una quinta entrada de cinco carreras, Shane Drohan ponchó a siete en seis innings y los Cerveceros de Milwaukee doblegaron el viernes 6-2 a los Angelinos de los Ángeles.

Drohan (6-4) permitió dos carreras con cuatro hits y dio una base por bolas, al tiempo que completó su quinta apertura consecutiva de seis innings o más por los Cerveceros, líderes de la División Central de la Liga Nacional, que han ganado nueve de 13 juegos.

El relevista de Milwaukee Grant Anderson dio trámite a la séptima entrada en tres hombres y consiguió el primer out de la octava, durante la que el dominicano Abner Uribe retiró a dos bateadores. El cerrador Trevor Megill resolvió en orden la novena con un ponche.

El abridor Ryan Johnson (2-6) permitió cinco carreras y seis hits en 4 1/3 innings por los Angelinos, que han perdido cuatro encuentros seguidos, siete de ocho y 19 de 24.

Milwaukee tomó ventaja de 1-0 en la segunda, cuando Bauers y Garrett Mitchell conectaron sencillos y el noveno bate Cooper Pratt, colocó un sencillo impulsor de dos outs hacia el jardín izquierdo.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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