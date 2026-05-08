Matt McCarty lidera por 1 golpe en Quail Hollow; Rory McIlroy sufre para hacer birdies en su regreso

Matt McCarty no podía dejar de hacer birdies. Rory McIlroy pensó que no iba a lograr ni uno.

Tras encadenar cuatro resultados consecutivos entre los 25 primeros en la Gira de la PGA, McCarty firmó nueve birdies en Quail Hollow para entregar una tarjeta de 63 golpes, 8 bajo par, y tomar el jueves una ventaja de un golpe sobre Sungjae Im en el Truist Championship, antes de que la ronda se suspendiera por la lluvia.

Im estaba en su último hoyo cuando se desató el aguacero. El surcoreano, junto con un puñado de otros jugadores, completará la ronda el viernes.

McIlroy, que jugaba por primera vez desde que ganó su segundo Masters consecutivo hace más de tres semanas, se vio falto de ritmo por momentos en un campo que ha dominado, con cuatro victorias y varios récords de puntuación del torneo.

El número 2 del mundo abrió la jornada con 17 pares consecutivos hasta que, por fin, embocó un putt para birdie en el hoyo 9 y lo celebró levantando ambos brazos con ironía.

“Estaba pensando que no recuerdo la última vez que jugué una ronda de golf sin hacer un birdie. Creo que estaba como: ‘sólo intenta hacer uno’", relató McIlroy. "Pensé que ya se me había pasado la oportunidad, pero es bueno ver que un putt entra ahí”.

De las 986 rondas que McIlroy ha disputado en el PGA, sólo en siete ocasiones no ha hecho ningún birdie; la última fue en el Masters de 2024.

El hoyo 9 de Quail Hollow, un par 4 de 539 yardas, no concede muchos birdies, especialmente cuando un jugador no atina al fairway, como le ocurrió a McIlroy. Pero el norirlandés levantó un hierro 9 desde el rough izquierdo, a 194 yardas, por encima de los árboles, y logró que la bola se detuviera a 15 pies del hoyo.

Terminó con 70 golpes, 1 bajo par, y quedó a siete del líder.

Cinco jugadores están a tres golpes, con 5 bajo par, entre ellos el campeón defensor del torneo Sepp Straka, Kristoffer Reitan, Nicolai Hojgaard, Harry Hall y Nick Taylor.

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