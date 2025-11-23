Mathías Laborda convierte el penal decisivo y Whitecaps vencen a LAFC en semifinal del Oeste

El defensor uruguayo Mathías Laborda anotó en la primera mitad y convirtió un penal decisivo en la tanda para que los Whitecaps de Vancouver superaran el sábado 6-5 a Los Angeles FC en la semifinal de la Conferencia Oeste de la MLS.

Ante 53.957 espectadores en el BC Place, que rompieron el récord de asistencia de los Whitecaps, Vancouver avanzó a su primera final del Oeste. Los penales se hicieron necesarios después de que los equipos empataron 2-2 una vez concluido el tiempo regular y las dos prórrogas.

Son Heung-Min, quien anotó dos veces en la segunda mitad para igualar el marcador por LAFC, estrelló su tiro en el poste al abrir la tanda de penales, mientras que Sebastian Berhalter anotó en el primer intento de los Whitecaps, segundos preclasificados.

Denis Bouanga de LAFC y Jayden Nelson de Vancouver intercambiaron goles antes de que el mexico-estadounidense Marco Delgado enviara su tiro encima del arco por el club angelino. Ryan Gauld anotó para darles a los Whitecaps una ventaja de 3-1, pero LAFC igualó antes de que Laborda encontrara la red.

Vancouver avanzó a la final de la conferencia por primera vez desde que se unió a la liga en 2011. Espera al ganador del partido del lunes entre el equipo de expansión San Diego (1er preclasificado) y Minnesota United (4to).

La escuadra canadiense tomó una ventaja de 1-0 a los 39 minutos, cuando el portero Yohei Takaoka pateó el balón a tres cuartos del campo hacia Emmanuel Sabbi, quien se encarreró y definió para su primer gol de postemporada en su tercera aparición.

Los Whitecaps se fueron al descanso con una ventaja de dos goles después de que Laborda marcó sin asistencia en el primer minuto del tiempo de descuento. Fue el primer gol de postemporada de Laborda en siete partidos durante los últimos tres años.

LAFC redujo la diferencia a 2-1 a los 60, con un gol sin asistencia de Son. Fue el primer gol de postemporada del surcoreano en su tercera aparición después de haber anotado nueve goles en diez apariciones durante la temporada regular.

Son anotó un segundo gol, mediante un tiro libre en el quinto minuto de descuento para empatar el partido.

