Matas Buzelis anotó 22 puntos, incluida una bandeja que aportó la ventaja con 55,1 segundos por jugar, y los Bulls de Chicago resistieron el sábado para lograr su tercera victoria consecutiva, 108-107 sobre los Pacers de Indiana.

Buzelis cambió de mano y anotó para darles la ventaja a los Bulls. En la otra canasta, alcanzó a desviar el tiro de Aaron Nesmith para extender a cinco partidos la racha de derrotas de Indiana como visitante.

Buddy Hield sumó 19 puntos y ocho asistencias, y Tre Jones también anotó 19 por Chicago. Jalen Smith capturó 12 rebotes.

Nesmith y Kelly Oubre Jr. anotaron 19 puntos cada uno por los Pacers, que han perdido seis de siete compromisos. Obi Toppin aportó 15 puntos e Ivica Zubac agregó 14 unidades y 16 rebotes.

___

Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP