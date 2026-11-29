Julius Randle anotó 28 puntos, Michael Porter Jr. sumó 23 y los Nets de Brooklyn se escaparon con una ventaja de 27 puntos en la primera mitad y resistieron para vencer el sábado por 118-116 a los Hornets de Charlotte.

Day’Ron Sharpe agregó 19 unidades y 12 rebotes para los Nets, que atinaron el 54% de sus tiros de campo.

Coby White lideró a Charlotte con 37 puntos y Naz Reid añadió 27. El novato Hannes Steinbach terminó con 10 tantos y 10 rebotes para los Hornets, que perdieron su séptimo partido consecutivo.

Con una desventaja de 14 puntos y 4 minutos por jugar, los Hornets reaccionaron para recortar la diferencia a dos con 13 segundos restantes gracias a un tiro floatado de Reid. White logró un tapón en el otro extremo ante un intento de clavada de Sharpe, lo que le dio a los Hornets el balón y la oportunidad de ganar con 3 segundos por jugar.

Tras un tiempo muerto, White subió el balón por la cancha antes de que hicieran contacto con él y con Sharpe cerca de la mitad de la cancha cuando se agotaba el tiempo, pero no se señaló falta. Charlotte ni siquiera alcanzó a lanzar.

Mientras los aficionados de los Hornets gritaban, el entrenador Charles Lee reclamó una falta, pero los árbitros simplemente se retiraron de la cancha entre abucheos del público local.

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