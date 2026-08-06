Massey abre 7mo inning con jonrón de la ventaja de Reales, que superan 2-1 a Mellizos

Michael Massey abrió la séptima entrada con un jonrón que significó la ventaja, Noah Cameron ponchó a nueve en ocho innings de labor de una carrera y los Reales de Kansas City superaron el miércoles 2-1 a los Mellizos de Minnesota.

Massey conectó un batazo de 422 pies ante el relevista A.J. Minter (1-2) entre el jardín derecho y el central. Se fue de 2-3 y anotó dos veces.

Los Reales han ganado nueve de sus últimos 10 juegos en el Kauffman Stadium, el mejor récord como local en las Grandes Ligas desde el 5 de julio.

Kyle Isbel conectó un elevado de sacrificio —el 39no de Kansas City en la temporada, líder de la Liga Americana— en la sexta.

Cameron (6-8), quien ponchó a los últimos cinco bateadores que enfrentó, permitió dos hits y dio una base por bolas. El dominicano Steven Cruz resolvió el noveno inning en tres hombres para su tercer salvamento de la temporada.

El abridor de los Mellizos, Dean Kremer, permitió una carrera y tres hits en cinco innings.

Los Reales vencieron a Minnesota 8-2 en el primer juego de la serie la noche del martes para cortar una racha de cuatro derrotas.

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